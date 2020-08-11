Ярославль, 11 августа, 2020, 14:10 — ИА Регнум. 12 августа матч между ярославским «Шинником» и «Краснодаром-2» пройдёт без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Шинник».

City-yaroslavl.ru Стадион «Шинник»

"К сожалению, мы вновь вынуждены сообщить о том, что ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в регионе, не позволяют нам пригласить любителей футбола на ближайший матч Олимп-Первенства ФНЛ «Шинник» — «Краснодар-2», который пройдет в Ярославле 12 августа. В непростой ситуации, связанной с распространением болезни, здоровье людей остается в приоритете», — сообщили в ФК «Шинник».

Пока что после возобновления первенства ФНЛ болельщики не смогли увидеть вживую ни одного матча «Шинника».