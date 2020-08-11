Москва, 11 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. События в Белоруссии из протестов переросли в настоящие уличные бои. Об этом 11 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

«Это уже не зачистка протестующих. Это уже масштабные уличные бои. Цель — создать ядро белорусского Майдана, лагерь, а дальше мы помним, как было в Киеве. Отсюда и действия Лукашенко — сегментировать толпу, не дать организованные действия производить, но не допустить жертв», — сказал Коротченко.

Военный эксперт обратил внимание, что силовые ведомства Белоруссии активно используют технологии блокирования мессенджеров и социальных сетей. Этот опыт они почерпнули у своих китайских коллег во время протестов в Гонконге.