Москва, 11 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Господин Пушков, конечно, абсолютно прав, но у конфликта США и Германии вокруг «Северного потока — 2» есть и фундаментальная геополитическая причина, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

«Задача Германии, как лидера объединенной Европы, обеспечить реальный, а не формальный суверенитет от США. В идеале создать в будущем Соединенные Штаты Европы со столицей в Берлине.

Первый важный шаг был сделан в 1999 году, когда был запущен евро. Следующий шаг — это единые европейские вооруженные силы. То есть НАТО без США. А далее единое европейское правительство, в этом случае Европейский Союз по факту станет конфедерацией.

Американцы, понятно, будут против данной идеи. И в вопросе «Северного потока — 2» Германия должна подтвердить другим европейским партнерам свое лидерство. Плюс долгосрочный рост экономики Германии вряд ли возможен без российского сырья.

Пока суверенитет Европы от США ограничен. Самый яркий пример это антироссийские санкции, они противоречат интересам Европы. Россия и Евросоюз важные торговые партнеры.

Однако Европа была вынуждена следовать требованиям США. На давление американцев из крупных игроков не поддались только Израиль и Турция», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Германия вошли фазу самого большого противостояния за всю историю из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

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