Вашингтон, 11 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Американская компания Midwest Automotive Design представила автодом Daycruiser 144, созданный на основе Mercedes-Benz Sprinter. Фото с кемпером размещены на сайте автопроизводителя.

Midwest Automotive Design Автодом Daycruiser 144

Длина салона автодома составляет целых 7,3 метра. Он отделан кожей и деревом. В задней части кемпера имеется ванная комната с баком на 76 литров чистой воды и ёмкостью на 49 литров технической воды.

Уже в базовой комплектации авто есть: холодильник, микро­волновка, кровать и туалет. Покупатель за дополнительную плату может получить широкий спектр вещей и оборудования, например радио или генератор.

Также автомобиль можно оснастить пневматической подвеской за 11 тыс. долларов (около 807 тыс. рублей), вседорожными шинами за 3750 долларов (около 275 тыс. рублей) и системой привода 4×4 за 15 тыс. долларов (1,1 млн рублей).

Стоимость базовой версии автодома равна 172 495 долларов (около 12,7 млн рублей).

Ранее компания Volkswagen представила кемпер с двухметровой кроватью. Автодом называется Caddy Mini-Camper. Премьера модели ожидается в начале осени нынешнего года.

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