Уфа, 11 августа, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Мужчину подозревают в планировании поджога здания администрации Нефтекамска в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

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По сообщению пресс-службы ведомства, подозреваемый намеревался поджечь здание городской администрации с помощью самодельного механизма. Сотрудники силового ведомства узнали об этом и его задержали.

Отмечается, что подозреваемый планировал таким образом дестабилизировать работу госорганов. Кроме этого, он хотел внушить протестную активность, направленную против конституционного строя. К этому он призывал в интернете.

Сообщается, что подозреваемого задержали во время подготовки к террористическому акту. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники силового ведомства обнаружили и изъяли у подозреваемого мобильные телефоны, а также компьютер, в которых были сохранены видео со способом приготовления зажигательных смесей.