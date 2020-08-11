Москва, 11 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Строительство переходов для диких животных сквозь трассы позволит снизить аварийность на российских дорогах, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»).

Пес рядом с дорогой

Росстандарт вводит ГОСТ Р 58 947−2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству». Стандарт вводится в действие уже с 1 ноября 2020 года. Благодаря ему на оживлённых автотрассах в России появятся экодуки для диких животных, по которым они смогут безопасно переходить через проезжую часть.

По экспертным оценкам, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет не менее 2%, а число погибших — два-три человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными, отметил Афонский.

По его словам, экодуки будут устанавливаться на участках, которые укажут охотники и натуралисты.

Сейчас в России насчитывается всего несколько экодуков. Первый был построен в 2016 году — это Нарвинский тоннель в национальном парке «Земля леопарда», Приморский край. Первый наземный экодук (мост) был построен так же в 2016 году в Калужской области, на 170-м километре трассы М-3 «Украина».