Москва, 11 августа, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Украина очень странно относится к выполнению Минских соглашений и её следует «вразумить». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июля на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

Он напомнил о заявлениях, звучащих из Киева, о том, что Минские соглашения устарели, а также, что каждый их пункт нужно расшифровать.

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«Тут много странного», — считает Лавров.

Глава МИД РФ призвал членов «нормандской четвёрки» повлиять на Киев и заставить его пересмотреть свой подход к выполнению взятых на себя обязательств.

«Здесь мы очень рассчитываем, что Германия [и Франция] всё-таки вразумят своих коллег в Киеве и объяснят им безальтернативность работы в полном соответствии с тем, что записано в Минских договорённостях», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал о том, что на долю боевиков ВСУ приходится 80% всех обстрелов гражданской инфраструктуры Донбасса, а также более 85% всех жертв среди мирных жителей.