Рим, 11 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Рано утром во вторник, 11 августа, римские карабинеры снесли еще один цыганский лагерь, расположенный в районе Форо Италико.

Константин Маковский. Цыганский табор у костра

Всем нуждающимся будет предоставлено временное жилье из городского фонда, вопрос о постоянном месте жительства может быть решен в течение нескольких недель, сообщили в мэрии.

После того, как территория будет очищена от бараков, сотрудники служб по вывозу отходов проведут там «генеральную уборку», сейчас с точки зрения экологии состояние территории неудовлетворительное, отметили также в мэрии.

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