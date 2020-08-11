Берлин, 11 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Финансовый партнер «Газпрома» — компания Uniper не получала писем от сенаторов США в связи с участием в проекте «Северный поток — 2». Об этом 11 августа заявил главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По его словам, компания ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Ширенбек добавил, что бизнес в США имеет очень большое значение для компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа компания Uniper опубликовала отчет, в котором говорится о возможной приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.