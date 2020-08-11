Москва, 11 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться, когда проблема питания в младших классах школ будет решена окончательно. Об этом он заявил 11 августа на совещании с членами правительства РФ.

Cenya Glova Школьная столовая

«Михаил Владимирович [Мишустин] сказал, что примерно 75% школ готовы, чтобы принять федеральные средства и провести соответствующую работу. Вроде бы 75% — это много. Но я хочу сказать, что 25% неготовых школ — вот это много. И я хочу знать: когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе по обеспечиванию горячим питанием всех учеников младших классов», — сказал президент.

Он попросил правительство, министра просвещения Сергея Кравцова, руководителей регионов и федеральных округов проанализировать ситуацию и выяснить, «как и когда эта проблема будет окончательно закрыта». Глава государства отметил, что вопрос касается и малокомплектных школ.

«Ещё раз повторяю: хочу знать — когда, какими способами и в какие сроки эта проблема будет закрыта окончательно, целиком», — сказал Путин и завершил совещание.