Село Износки, Калужская область, 11 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. В Калужской области 61-летняя директор школы из Износковского района предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений. Женщина обвинена в получении взяток на сумму более 800 тысяч рублей, а также хищении имущества с использованием служебного положения. Об этом 11 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Деньги

Установлено, что директор школы с ноября 2015 года по июнь 2019 года получала от учителей взятки за предоставление к поощрительным выплатам и покровительство. Кроме этого, в сентябре 2018 года, являясь должностным и материально ответственным лицом, директор школы фиктивно назначила одного из учителей на должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе без фактического исполнения им трудовых обязанностей. Зарплату по этой должности директор присваивала. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.