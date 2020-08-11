Москва, 11 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Нефтяные цены умеренно повышаются к рубежу $45,50 за баррель Brent на фоне общего оптимизма и склонности к рискам на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Оптимизм связан во многом с тем, что рынок ожидает дополнительные денежные стимулы в виде нового пакета экономической помощи в США. Повышается и индекс потребительских цен в Китае.

В июле 2020 года он составил 2,7% по сравнению с 2019 годом, в противовес 2,5% в мае. Это свидетельство увеличения потребительской и деловой активности в одном из крупнейших потребителей сырья.

Кроме того, уменьшается курс доллара из-за опасений за динамику американской экономики в условиях пандемии. Поэтому поднимается и цена нефти, выраженная в снижающихся долларах. Котировки поддерживает и то, что количество авиаперелётов в мире на 9 августа в 2,7 раз больше, чем в середине апреля, по данным сервиса Flightradar24.

В то же время динамика осторожная, поскольку усиливается напряженность в торговых и политических отношениях Китая и США, есть и опасения второй волны пандемии. С августа возросла и добыча на 2 млн барр./сутки странами ОПЕК+, по соглашению между ними.

В течение дня 11 августа наиболее вероятный диапазон движения котировок — в технических границах сложившегося коридора: $45 — 45,70 за баррель», — считает эксперт.

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