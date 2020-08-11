Москва, 11 августа, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Иск к актёру Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда подал Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП СергеяЗахарова. Об этом 11 августа сообщает ТАСС.

Цитата из видео vesti.ru Ефремов в суде

Сумма исковых требований составила 6,5 млн рублей. Отмечается, что адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова, подтвердил факт подачи иска.

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны ещё трое родственников Захарова — вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что состояние здоровья актёра резко ухудшилось.

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