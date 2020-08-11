Москва, 11 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые работают в Донбассе, должны чётко указывать, откуда ведутся обстрелы, и кто их начинает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 августа во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

ИА Красная Весна После обстрела в ДНР

По его словам, в данный момент в отчётах СММ ОБСЕ фиксируется только общее количество обстрелов и пострадавших, но не сказано, кто их начинает, и на чьей территории находятся жертвы.

«Проанализировав данные, которые всё-таки попадают в СМИ, из этого анализа вытекает очень конкретная картина: более 80% обстрелов гражданских объектов приходится на долю вооружённых сил Украины», — рассказал он.

Лавров отметил, что более 80% всех гражданских жертв обстрелов в Донбассе приходится на долю населения ДНР и ЛНР.

«Львиную долю ответственности за нарушение договорённости о прекращении огня несут вооружённые силы Украины», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии заявил, что в данный момент невозможно провести выборы в ДНР и ЛНР по законам Украины.