Более 80% обстрелов объектов в Донбассе приходится на долю ВСУ – Лавров
Москва, 11 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые работают в Донбассе, должны чётко указывать, откуда ведутся обстрелы, и кто их начинает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 августа во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
По его словам, в данный момент в отчётах СММ ОБСЕ фиксируется только общее количество обстрелов и пострадавших, но не сказано, кто их начинает, и на чьей территории находятся жертвы.
Лавров отметил, что более 80% всех гражданских жертв обстрелов в Донбассе приходится на долю населения ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии заявил, что в данный момент невозможно провести выборы в ДНР и ЛНР по законам Украины.