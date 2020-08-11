Москва, 11 августа, 2020, 12:52 — ИА Регнум. В вузах России с 1 сентября будет обязательным ношение медицинских масок. Об этом 11 августа сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

«Не использовать маски можно будет при проведении занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций», — сказал Фальков на совещании президента России с членами правительства.

По его словам, занятия по физкультуре «максимально будут организованы на свежем воздухе».

«Во всех вузах будет регулярно проводиться измерение температуры, в помещениях — дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно», — рассказал министр.

Двухнедельная изоляция и тест на коронавирус ожидают студентов-иностранцев.

При подготовке общежитий и организации питания в министерстве руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора.