Киев, 11 августа, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Белоруссия сейчас становится «проблемой номер один» для Европы в целом и для Украины в частности, заявил 11 августа депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелион

Политик отметил, что в нынешних условиях «дрейф Лукашенко» в сторону России неизбежен и это «внесет значительный дисбаланс в геополитическую стабильность Восточной Европы и нарушит архитектуру ее безопасности». Для Украины же, по словам Гончаренко, это вообще «катастрофический вариант».

«Статус-кво с балансирующим Лукашенко прошлых лет сейчас уже невозможен. Мы получим на севере тысячу километров границы со страной, которая де-юре или де-факто находится в управлении Кремля… То есть — попадаем в окружение. Защитить белорусскую демократию сейчас — это защитить Украину тоже», — заявил украинский депутат.

Он также предложил украинской власти сделать ряд шагов, в частности не признавать легитимность выборов и осудить «применение насилия против мирных протестующих со стороны режима Лукашенко». Кроме того, Гончаренко предлагает «при необходимости» предоставить площадку для переговоров в Киеве между белорусскими властями и оппозицией и при этом выступить «модератором переговоров».

ИА REGNUM напоминает, что накануне представители межфракционного объединения Рады «За демократическую Беларусь» заявили, что предложат парламенту Украины рассмотреть постановление о непризнании легитимности выборов президента Белоруссии. Правда, не уточняется, когда можно сделать, — сейчас депутаты Рады находятся на летних каникулах, ближайшая внеочередная сессия запланирована на 25 августа.

В свою очередь, часть фракции «Слуга народа» подготовила обращение к властям Белоруссии, в котором обращает внимание на массовые протесты против «фальсификации результатов выборов» и просит «ответить на вопросы протестующих» ради сохранения мира, спокойствия и общественного согласия.