Село Манзурка, Иркутская область, 11 августа, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Министерство образования Иркутской области объявило о проведении проверки в школе в деревне Манзурка Качугского района, где установили унитазы без перегородок и места для ног. Об этом сообщаетverbludvogne.ru со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Цитата со страницы Ирины Богатырёвой в Facebook Унитазы без перегородок и места для ног установили в сельской школе в Приангарье

«Предполагалось, что это помещение в рамках капитального ремонта доделают: снесут стену, расширят, установят перегородки между унитазами», — пояснили чиновники.

В администрации Качугского района объяснить ситуацию не смогли. Специалист по кадрам отдела образования Наталья Тимофеева лишь отметила, что в школе есть нормальные туалетные комнаты, в которых «всё сделано как положено».

Как уже сообщало ИА REGNUM, фотографию туалетной комнаты, сделанной по программе улучшения деревенских школ в деревне Манзурка Иркутской области, которая представляет собой невероятно узкое помещение, пространство которого от стены до стены заполняют четыре унитаза, установленные всего в нескольких сантиметрах друг от друга, разместила на своей странице в Facebook ИринаБогатырёва. По её словам, для туалетов по-прежнему есть кабинки на улице.