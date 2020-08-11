Малоярославец, Калужская область, 11 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. К 19 годам лишения свободы приговорён Калужским областным судом житель Малоярославца за убийство 93-летнего инвалида Великой Отечественной войны. Об этом 11 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Диана Титарова.

Kaluga.sledcom.ru Осужденный за убийство инвалида Великой Отечественной войны

19 августа 2019 года 36-летний мужчина, нуждаясь в деньгах на покупку наркотиков, пришел на квартиру 93-летнего инвалида Великой Отечественной войны, где ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил денег взаймы. Пенсионер передал злоумышленнику 400 рублей, которых последнему показалось мало. Тогда злоумышленник напал на пожилого человека и забил до смерти. Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Затем подсудимый забрал из квартиры свыше 50 тыс. рублей и с похищенными деньгами отправился в Калугу, где на железнодорожной станции эти деньги у него украли. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. При выяснении обстоятельств пропажи денег сотрудники полиции установили причастность мужчины к убийству.

Осуждённый также обвинён в мошенничестве и кражах на территории Малоярославца.