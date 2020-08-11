Ростов, Ярославская область, 11 августа, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В селе Марково Ростовского района Ярославской области будет построена новая школа. Строительство вошло в перечень одобренных проектов федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Ложкин Сгоревшая школа в Маркове

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года здание школы, построенное в 1886 году, сгорело. Детей перевели в школу в соседнем селе. Местные жители активно выступили за сохранение учебного заведения. Они объявили народный сбор средств на новую школу. К ним присоединился бизнес и районные власти. Проект новой школы был выполнен за счет внебюджетных источников.

В итоге правительство Ярославской области направило заявку на участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». 31 июля заявка была одобрена.

Новая школа будет рассчитана на 55 учеников. Построить её должны в 2021—2022 годах. Общая стоимость составит около 100 млн рублей, из них 67 поступит из федерального бюджета. Остальное доплатят бюджеты Ярославской области и Ростовского района. Помимо строительство школы на деньги программы будет отремонтирован и детский сад.

Школа в Маркове будет второй новой сельской школой, построенной в XXI веке в Ярославской области. В 2017 году была построена школа в селе Туношна Ярославского района, рассчитанная на 499 учеников.