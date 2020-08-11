Берлин, 11 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось сфотографировать салон тестируемого прототипа нового универсала Mercedes-Benz C-Class. Снимки салона новинки размещены на сайте Motor1.

Motor1 Интерьер Mercedes C-Class

Судя по фото, интерьер универсала C-Class имеет ту же планировку, что и версия модели в кузове «седан». Единственное отличие заключаются в более просторной задней части.

На передней панели модели имеются два больших дисплея: один для «приборки» и второй для новейшей информационно-развлекательной системы MBUX.

Внешний вид универсала C-Class имеет небольшие отличия от того прототипа, который был впервые замечен на тестах в прошлом месяце. Данное авто отличается другим набором колёсных дисков.

Ожидается, что новинка будет иметь обновления аналогичные S-Class и E-Class. Премьера универсала запланирована на 2021 году.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design GmbH представило рестайлинговую версию купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coup, «обутую» в колёсные диски Signature размером 22−24 дюйма.

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