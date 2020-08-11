Кострома, 11 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Костромской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут вновь ужесточить ограничительные меры. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона 10 августа заявил губернатор области Сергей Ситников.

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«Готовимся принимать самые серьезные решения. Всем нам надо быть готовыми, что меры, которые будем принимать, будут связаны, в том числе, с отказом от проведения массовых мероприятий и ужесточением мер, связанных с защитой людей. К этому прошу быть готовыми», — сказал глава региона.

Резкий рост числа заражённых в регионе зафиксировали в конце прошлой недели. Начиная с 8 августа суточное количество инфицированных в Костромской области не опускалось ниже отметки в 50 человек. Максимальный прирост инфицированных за 24 часа — 61 человек зарегистрировали в понедельник, 10 августа. Окончательное решение по поводу ужесточения ограничений власти озвучат по итогам заседания оперативного штаба, оно состоится 12 августа.

Напомним, что сейчас Костромская область находится на первом этапе снятия ограничений — в регионе работают фитнес залы, общепит, открыты гостиницы, санатории, парки и скверы. Однако, в общественных местах и транспорте остаётся актуальным масочный режим, детские сады работают в режиме дежурных групп, а летние лагеря функционируют в формате «все заходят, никто не выходит». Среди основных причин роста заболеваемости в регионе Роспотребнадзор называет несоблюдение мер безопасности, увеличение турпотока и снятие ограничительных мер.