Калуга, 11 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В последние годы у калужской молодёжи происходят серьёзные перемены в брачном поведении — они не спешат заключать браки, сообщает 11 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иоганн Фюсли. Одиночество на рассвете. 1796

По данным статистики, интенсивность заключения браков в возрастной группе 25−34 года превышает показатель в более молодой группе 18−24-летних — как у мужчин, так и у женщин. У женщин до 2013 года это соотношение было обратным. Обзаводиться детьми женщины также стали в более взрослом возрасте. Среди родивших детей в 2019 году женщины в возрасте до 25 лет составили немногим более 20%, хотя 10 лет назад их доля составляла почти 40%.

Сегодня для молодежи одним из основных жизненных устремлений является образование. В 2019 году в связи с учёбой в область приехали 162 человека в возрасте до 29 лет, а выбыли из области по этой же причине в другие регионы 1112 человек.

В Калужской области удельный вес молодежи в 2019 году составлял 17,1%. Наиболее высока доля молодых людей в Бабынинском и Козельском районах (18,9%)