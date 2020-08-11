Кострома, 11 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки зафиксировано 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано. Общее количество инфицированных SARS-CoV-2 за весь период пандемии составило 2 657 человек.

Напомним, что максимальный суточный прирост заражённых в области — 61 человек пришёлся на 10 августа.