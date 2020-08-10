Москва, 18 мая, 2023, 11:28 — ИА Регнум. За три года реализации национального проекта «Экология» в России создано 211 объектов по переработке отходов общей мощностью 19 млн тонн в год. Уже более 50% твердых коммунальных отходов (ТКО) не отправляется на свалки, как прежде, а идет на обработку.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске Свердловской область готов на 100%

Ежегодно жители России, ее предприятия, частные и государственные компании «производят» почти 8,5 млрд тонн отходов. Это больше 70 миллионов вагонов или 644 тысячи товарных поездов с мусором. Если максимальная длина товарного состава 2 километра, а общая протяженность железных дорог в России 122 тыс километров, то поезда с мусором заполнили бы все железные дороги страны десять с половиной раз.

Чтобы весь этот объем отходов не превращался в горы свалок, все больше регионов встает на «экологичные рельсы», строя комплексы по работе с отходами (КПО). Не все, что попадает в мусорную корзину — мусор. Часть ТКО вполне можно и нужно возвращать во вторичный оборот.

Решить десятилетиями копившиеся задачи в сфере обращения с отходами должен запущенный в 2019 году нацпроект «Экология». В 2022 году эта работа была усилена правительственной стратегической инициативой «Экономика замкнутого цикла». Работа идет по шести направлениям. Во-первых, нужно сократить количество отходов, которое беспрестанно образуется от жизнедеятельности человека, во-вторых — создать условия для вторичной переработки, в-третьих — стимулировать использование продуктов этой переработки. Кроме того, нужно создать систему отслеживания движения отходов от мусорного ведра — до прилавка (в виде продукции из вторсырья) или полигона. Еще одна задача — ограничение оборота неэкологичной упаковки. И, наконец, все предыдущие направления были бы неполными без формирования общественного осознания необходимости беречь экологию.

С 2030 года отправлять вторичные ресурсы на захоронение будет запрещено по закону. Однако для того, чтобы закон не оставался только на бумаге, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. К 2024 году по национальному проекту «Экология» ожидается ввод в эксплуатацию 37,1 млн тонн мощностей по обработке ТКО по всей стране. Сюда входят сортировка, разборка и очистка. Новые мощности позволят обрабатывать не менее 60% всех образующихся отходов, а значит, они превратятся в готовое к дальнейшей переработке вторичное сырье.

Министерство природных ресурсов Забайкалья Мусоросортировочный завод и два комплекса по переработке ТКО построят в Забайкалье

Для каждого региона строительство КПО — настоящее событие. На территории Забайкальского края к 2025 году построят мусоросортировочный завод в Краснокаменском районе и два комплекса по переработке ТКО в Чернышевском и Петровск-Забайкальском районах. На объектах будут обрабатывать и перерабатывать бытовые, пищевые и растительные отходы, бумагу и картон, дерево, чёрный и цветной металлолом, текстиль, кожу и резину. Переработанное вторичное сырьё (картон, бумага, пластик) планируют отправлять в виде брикетов в соседние регионы.

«Никакого дискомфорта или вреда для жизни и здоровья населения объекты не принесут. Они будут располагаться на специально отведённых участках на необходимой удалённости от населенных пунктов и жилых домов», — пояснила начальник отдела по обращению с ТКО Минприроды Забайкальского края Тамара Микаелян. По ее словам, изыскания по выделенным участкам уже проведены, никаких ограничений со стороны природоохранного законодательства для строительства таких объектов нет

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области В Свердловской области строят участок компостирования, который войдет в состав мусоросортировочного комплекса

В Свердловской области уже готов к вводу в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс (МСК) в Краснотурьинске. А к концу 2023 года там будет достроен участок компостирования. «Его запуск даст возможность при помощи современной технологии из органических отходов получать технический грунт для пересыпки полигона, что кардинально снизит вопрос его пожароопасности», — рассказал исполнительный директор обслуживающей компании Федор Потапов. Полным ходом в регионе идёт строительство ещё двух объектов инфраструктуры по обращению с ТКО. Планируется, что уже в 2024 году будут сданы в эксплуатацию МСК «Красноуфимский» мощностью 100 тыс. тонн в год с цехом по подготовке альтернативного топлива — RDF мощностью 15 тыс. тонн в год, и МСК «Камышловский» мощностью 60 тыс. тонн в год.

В Чувашии КПО до конца 2024 года появятся в Батыревском, Канашском и Моргаушском районах. Эти объекты смогут обрабатывать 30 000 тонн мусора в год. Жители Цивильского района (соседний с Канашским и Моргаушским) много раз обращались к властям республики с просьбой закрыть действующую рядом с их домами свалку. После строительства современных КПО их мечты наконец станут реальностью. «Я очень надеюсь, что принятые меры помогут улучшить экологическую обстановку, как моей деревни, так и моего региона в целом», — отметил один из подписавших обращение жителей Цивильского района Чувашии.

В Калининградской области мусоросортировочный комплекс на 30 тыс. тонн в год открылся в поселке Круглово Зеленоградского района.

«Для Калининградской области это первый мусоросортировочный комплекс, введенный в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. По его словам, объект оснащен оборудованием отечественного производства, которое позволяет увеличить отбор вторичных материальных ресурсов. В планах региона возведение ещё трёх комплексов суммарной мощностью 370 тысяч тонн в год в Багратионовском, Неманском и Гусевском округах, они должны заработать к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Экология», инициированному президентом России Владимиром Путиным, и правительственной стратегической инициативе «Экономика замкнутого цикла» в стране полностью преобразуется система обращения с отходами: теперь четко разделены понятия «мусор» — то, что утратило все полезные свойства и отправится на захоронение на полигон, и «отходы» — те вещи и фракции, которые после обработки могут быть использованы в производстве.