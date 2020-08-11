Калуга, 11 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша в декларации об имуществе, опубликованной на официальном портале органов власти Калужской области отчитался о личных доходах в 2019 году, сообщает 11 августа корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Врио губернатора Владислав Шапша

В 2019 году руководитель области Владислав Шапша, будучи главой администрации города Обнинска, заработал порядка пяти миллионов рублей. По сравнению с 2018 годом доходы Шапши выросли на 312 тысяч рублей. У врио калужского губернатора в собственности жилой дом площадью 204,7 кв. м, квартира 56,3 кв. м и 1/3 доля квартиры 46,5 кв. м. Ему также принадлежат два земельных участка 857 кв. м и 527 кв. м, гараж 19,8 кв. м. и автомобиль Мazda СХ-5. Супруга Владислава Шапши указала доход за прошлый год в размере 1,15 рубля. У неё в пользовании две квартиры 56,3 кв. м и 46,5 кв. м. В пользовании у несовершеннолетнего ребёнка Шапши квартира 56,3 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2020 года Владислав Шапша приступил к временному исполнению обязанностей губернатора Калужской области.