Киев, 11 августа, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Очень грустно, что украинские СМИ транслируют цифры результатов голосования на выборах президента Белоруссии без каких-либо разъяснений, заявил в своем комментарии 11 августа украинский политический эксперт Владимир Горбач.

President.gov.by Александр Лукашенко на избирательном участке

Эксперт заявил, что любая трансляция информации о 80% голосов, которые набрал на выборах 9 августа Лукашенко, — это «прямой обман собственной аудитории» со стороны украинских медиа.

«Не надо себя обманывать — Лукашенко не президент, а узурпатор. Он сохранил пока свою власть, личную свободу и жизнь, но не получил легитимности и скоро всё равно упадет», — отметил Горбач.

Политолог также раскритиковал украинских экспертов, которые заявляли о желательности консервативного сценария сохранения Лукашенко своей власти, отметив, что это «заведомо защитная позиция вместо наступательной, и она очень ненадежна». По его мнению, офис президента Зеленского в контексте ситуации в Белоруссии занимается тактическим маневрированием и «практически устранился от реализации национальных интересов».

ИА REGNUM напоминает, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По предварительным данным, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. Президент России Владимир Путин утром 10 августа поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Ситуация в Белоруссии стала поводом для очередного внутриполитического обострения на Украине. Президент Зеленский в настоящий момент не поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах, ограничившись лишь общим призывом к мирному разрешению конфликта. В Раде готовят к голосованию официальное постановление о непризнании итогов выборов 9 августа. Протестующих в Белоруссии публично поддержали и отдельные министры украинского правительства.