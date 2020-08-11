Москва, 11 августа, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Начала всеобщей вакцинации от гриппа можно ждать в обозримом будущем. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель региональной общественной организации «Объединение банковских юристов в городе Москве» Вадим Тынчеров.

Вакцина

Он прокомментировал планы проведения в России массовой вакцинации от гриппа. Ожидается, что получат вакцину не менее 60% граждан страны.

«Естественно, что столь высокий показатель может быть достигнут в двух случаях — добровольно-принудительный характер самой вакцинации и мощная информационная обработка населения. Начнём с того, что, хотя формально, в соответствии с Конституцией РФ и российским законодательством, любые медицинские процедуры, включая вакцинацию, могут быть только добровольными, фактически в стране созданы все условия для принудительной вакцинации. Конечно, за отказ сделать прививку в тюрьму не сажают, но у людей возникают огромные проблемы при устройстве детей в детские сады и школы. Сейчас медицинских специалистов уже не допускают к работе без вакцинации. Не исключено, что подобные рычаги воздействия могут быть применены практически ко всем работникам госсектора. Что же касается устройства в сады и школы, то без прививок оно возможно, но с очень большими проблемами для родителей. Придётся немало повоевать, да и отношение со стороны администрации образовательного учреждения затем будет соответствующим. Поэтому теоретически возможность отказа от вакцинации существует, а практически подавляющее большинство граждан противостоять вакцинации не могут, да и не хотят, не имеют для этого ни ресурсов, ни мотивации», — сказал он.

Эксперт отметил, что благодаря влиянию средств массовой информации многие жители сами отправятся на вакцинацию, и посетовал, что о рисках для здоровья в СМИ предпочитают не говорить.

«Наличие формальных препятствий, в том числе и правовых, по факту серьёзной преградой для всеобщего вакцинирования не станет. Таким образом, начала всеобщей вакцинации от гриппа надо ждать уже в самом обозримом будущем», — считает Тынчеров.