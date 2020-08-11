Москва, 11 августа, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 17 сентября 2020 года начнёт рассматривать иск Министерства обороны России к компании с Камчатки, которая ремонтирует корабли и суда Тихоокеанского флота. Иск подан на сумму 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Ремонтный корабля

Ведомство обратилось с претензиями к АО «Северо-Восточный ремонтный центр» из Вилючинска 3 августа, а 10 августа дело приняла к производству судья Титова. Сумма иска — 1,04 млрд рублей. Подробности спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, центр создан в феврале 2008 года Росимуществом. На сегодня им управляет АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта». Уставный капитал камчатской компании — 461,004 млн рублей.

Общество было исполнителем не менее чем по 33 госконтрактам на сумму 4,5 млрд рублей, в том числе с госкорпорацией «Росатом» было шесть контрактов на 3,16 млрд рублей.

В начале июля 2020 года по иску АО с министерства было взыскано в пользу истца «224 223 761 руб. 08 коп., в том числе 214 287 943 руб. 44 коп. основного долга и 9 935 817 руб. 64 копейки неустойки».