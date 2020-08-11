Москва, 11 августа, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Арбитр Василий Казарцев заявил, что не считает ошибкой своё решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в конце матча с «Сочи». Об этом 10 августа он сказал в эфире «Матч ТВ».

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик «Спартака»

«Основания есть и для назначения пенальти, и для продолжения игры. Наверное, оснований продолжить игру больше. Но это не явная и очевидная ошибка», — сказал Казарцев.

Он добавил, что видел момент «как на ладони» и понимал всю ответственность своего решения.

По словам Казарцева, у него была уверенность, что игрок «Сочи» был первым на мяче, а защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжал движение ногой вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом. Футболисты сочинского клуба забили два гола после назначенных арбитром спорных пенальти. В результате матч завершился вничью — 2:2.

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