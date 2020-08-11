Москва, 11 августа, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Начало учебного года в школах в вопросе порядка проведения уроков останется традиционным, однако изменится график работы образовательных учреждений. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Да, школы начнут работать по особому графику, отменены массовые мероприятия. Но главное то, что традиционные занятия останутся. В первый же учебный день пройдет Всероссийский урок, содержание которого будет важно и полезно для учащихся всех возрастов», — сказал Кравцов.

По его словам, Минпросвещения в ручном режиме контролирует подготовку к началу учебного года в школах: сами помещения будут продезинфицированы, температуру будут проверять на входе, а в первые недели обучения в каждой школе будет присутствовать медицинский работник.