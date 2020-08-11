Улан-Удэ, 11 августа, 2020, 07:23 — ИА Регнум. На территории столицы Бурятии Улан-Удэ введён режим повышенной готовности в связи с паводками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение принято Комиссией по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Ulan-ude-eg.ru На территории Улан-Удэ режим повышенной готовности в связи с паводками. 10 августа уровень воды в реке Селенга составляет 165 см

«Это связано с тем, что на 10 августа уровень воды в реке Селенга составляет 165 см, и, по данным Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», подъём воды может продолжиться из-за сильных дождей на территории Монголии», — отметили в мэрии.

В городе уточняется план по предупреждению и ликвидации последствий в случае летнего паводка, порядок оповещения населения при угрозе и подтоплении территорий, проверяется готовность техники.

Информация об изменениях уровня воды в реках Селенга и Уда поступает ежедневно. Как отмечается, на Селенге от границы с Монголией до столицы установлено несколько гидрологических постов. В настоящее время уровень воды составляет 165 см, тогда как критической считается отметка в 330 см. При этом при достижении уровня в 230 см возможен выход реки на пойму.

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