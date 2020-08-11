Москва, 11 августа, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Заявление конкурсного управляющего «Златкомбанка», который лишился лицензии в декабре 2018 года, арбитраж начнёт рассматривать 21 сентября 2020 года. В нём речь идёт о привлечении 11 бывших акционеров и топ-менеджеров банка к субсидиарной ответственности почти на 700 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Златкомбанк»

С Дмитрия Алалыкина, Олега Смирнова, Олега Скоробогатова, Алексея Кима, Владимира Тюренкова, Евгения Пристрома, Дениса Воробьева, Лианы Введенской, Леона Введенского, Игоря Палкина и Александра Родимова пытаются взыскать солидарно 699 778 000 рублей. В списке как члены совета директоров и правления, так и акционеры банка. Например, председателю совета директоров Киму принадлежала доля в 13,4%, Евгению Пристроме — 10,9%, а Введенской — 9,95%.

Одновременно с подачей заявления конкурсный управляющий потребовал наложить обеспечительные меры в виде ареста на имущество ответчиков в пределах суммы иска. Заседание по этому вопросу отложено на 14 октября.

Напомним, банк, созданный в октябре 1990 года, лишился лицензии 6 декабря 2018 года. На тот момент он занимал по размеру активов 405-е место в РФ. Среди нарушений, которые вменяются банку регулятором, — систематическое занижение величины принимаемого кредитного риска. А также кредитная организация была вовлечена «в проведение сомнительных транзитных операций» и операции, направленные на вывод активов за пределы РФ. Обнаружил ЦБ РФ и в действиях руководства признаки вывода ликвидных активов.

На начало июля 2020 года у банка есть долги перед 245 кредиторами на сумму 896,123 млн рублей.