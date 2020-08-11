Вашингтон, 11 августа, 2020, 07:00 — ИА Регнум. Вашингтон уже ответил на санкции Китая в отношении ряда официальных лиц США, заявил американский президент Дональд Трамп 10 августа в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Речь идет о мерах КНР против 11 американских политиков, включая сенаторов Марко Рубио и Теда Круза.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон обязательно примет меры в связи с введением китайских санкций.