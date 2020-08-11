Космическая связь для Минобороны: вынесен вердикт по иску на 156 млн
Москва, 11 августа, 2020, 03:26 — ИА Регнум. Министерству обороны РФ отказали во взыскании более 156,5 млн рублей неустойки с производителя космических систем из Красноярского края — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В основе спора лежал контракт от 2011 года на создание космического комплекса связи с космическими аппаратами прямой трансляции на геостационарной орбите.
В суде выяснилось, что при исполнении контракта возникла задержка готовности по составляющим проекта «по вине заказчика», которые повлияли и «на готовность КА №11 к лётным испытаниям». В итоге арбитраж требование Минобороны РФ отклонил.
Напомним, в июне министерство потребовало взыскать с того же ответчика более 20,2 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по государственному контракту.
АО занимается выпуском космических аппаратов и систем свыше 60 лет, создав порядка 2/3 орбитальной группировки России.