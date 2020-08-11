Москва, 11 августа, 2020, 03:26 — ИА Регнум. Министерству обороны РФ отказали во взыскании более 156,5 млн рублей неустойки с производителя космических систем из Красноярского края — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Исковое требование заявлено о взыскании неустойки в размере 156 595 633,34 рубля, начисленной за просрочку исполнения обязательств исполнителем по государственному контракту от 14.04.2011 года №1 118 187 309 802 010 108 231 680/Н/2/2−05−11-ДОГОЗ», — отмечалось в материалах дела.

В основе спора лежал контракт от 2011 года на создание космического комплекса связи с космическими аппаратами прямой трансляции на геостационарной орбите.

В суде выяснилось, что при исполнении контракта возникла задержка готовности по составляющим проекта «по вине заказчика», которые повлияли и «на готовность КА №11 к лётным испытаниям». В итоге арбитраж требование Минобороны РФ отклонил.

Напомним, в июне министерство потребовало взыскать с того же ответчика более 20,2 млн рублей, которые фигурируют как неустойка по государственному контракту.