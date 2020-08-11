Севастополь, 11 августа, 2020, 03:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Севастополя отказал государственному историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический» во взыскании ущерба на 4,4 млн рублей с департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя. Истец вменял ответчику проведение несанкционированных работ на территории объекта культурного наследия федерального значения. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Андрей ИА Красная Весна Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Музей требовал взыскания «ущерба за проведение несанкционированных земляных и строительных работ в пределах территории объекта культурного наследия федерального значения в размере 4 472 505,6 рубля». Подробности разбирательства пока неизвестны, так как вердикт в полном виде ещё не изготовлен.

Судебный спор рассматривался с декабря 2019 года. Третьими лицами в нём участвовали ООО «Крымстроймост» и управление охраны объектов культурного наследия города.

Напомним, музей-заповедник с июня 2013 года включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект занимает территорию 418 га, где расположены свыше 214 тыс. экспонатов. С декабря 2015 года он отнесён к особо ценным объектам культурного наследия народов России.