Минск, 10 августа, 2020, 23:25 — ИА Регнум. В Минске в ходе несанкционированной акции протеста оппозиции ранение получила журналистка белорусского издания «Наша Нива» Наталья Лубневская. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает портал onliner.by.

ИА REGNUM Волнения в Минске

Инцидент произошел на Кальварийской улице в Минске. Там произошли столкновения протестующих с белорусскими силовиками. Слышны хлопки взрывов, виден дым. В ходе столкновений ранение в ногу получила журналистка «Нашей нивы» Наталья Лубневская. Её госпитализировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Белоруссии снова митингует оппозиция, а силовики их разгоняют.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласны данным ЦИК Белоруссии на них победил действующий президента страны Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов. Оппозиция результаты выборов не признает.