Вашингтон, 10 августа, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что с демократами Конгресса достигнут «компромисс» по выделению $1 трлн помощи американской экономике, 10 августа сообщает агентство Reuters.

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«Я думаю, что достигнут компромисс… Нам еще многое предстоит сделать и много о чем договориться» , — заявил Мнучин журналистам.

Мнучин отметил, что «справедливая сделка» по пакету помощи экономике США может быть достигнута уже на текущей неделе.

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