Вологда, 10 августа, 2020, 23:10 — ИА Регнум. В Вологде зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в ходе прямого эфира «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Vologda-portal.ru Сергей Воропанов

«У нас есть информация о повторных случаях заражения коронавирусом. То есть, заболевшие в начале эпидемии пошли по второму кругу. Мы думали, что у них вырабатываются антитела. Поэтому, я призываю вас соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, обрабатывать руки», — сказал он.

Добавим, что с начала пандемии в Вологодской области коронавирусом заразились 2684 человек, из них 2209 выздоровели, 27 — скончались.