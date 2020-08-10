Вашингтон, 10 августа, 2020, 22:58 — ИА Регнум. С осуждением насилия в отношении участников протестов в Белоруссии выступил американский госсекретарь Майк Помпео 10 августа.

Mark Taylor Майк Помпео

В заявлении, опубликованном в связи с состоявшимися накануне, 9 августа, выборами президента Белоруссии, Помпео заявил от имени Вашингтона, что Минск должен освободить всех незаконно задержанных и отказаться от применения силы.

Помпео «Решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространению белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются протесты сторонников оппозиции против того, как прошли выборы, и задержания протестующих.