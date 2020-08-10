Врио главы Коми взялся за спасение пчел
Сыктывкар, 10 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Врио главы Коми Владимир Уйба озадачился спасением пчел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пчёлы
Он заявил, что республика откажется от химии в борьбе с борщевиком, чтобы не погубить пчёл.
«Если применять химические способы, пчёлы могут погибнуть, что недопустимо», — пояснил Уйба.
Борьбу с опасным сорняком будут вести иными способами, а в отношении жителей республики, допускающих рост борщевика на своей земле, ужесточат наказания.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году массовая гибель пчел была зафиксирована в нескольких российских регионах. Пасечники заявили, что причиной смерти насекомых стало использование пестицидов.