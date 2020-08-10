Берлин, 10 августа, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Аналитики Commerzbank уверены, что намерение Ирака сократить добычу вызовет новый подъем нефтяных цен, 10 августа сообщает агентство Reuters.

U.S. Navy Нефтяная платформа. Ирак

«Это станет сильным сигналом для нефтяного рынка на всех уровнях» , — считает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг.

Ранее власти Ирака заявили, что планируют сократить добычу нефти в стране на 400 тыс. баррелей в сутки в августе и сентябре, чтобы соответствовать требованиям ОПЕК+ и «компенсировать» перепроизводство в последние три месяца.

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