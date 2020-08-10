Орландо, США, 10 августа, 2020, 22:40 — ИА Регнум. Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата против «Далласа».

Frenchieinportland Донован Митчелл

Согласно информации спортивного журналиста Эрика Уолдена, у игрока диагностировано растяжение мышцы голени из-за чего его участие в матче с «Далласом» находится под вопросом. Вероятно, его место в стартовой пятерку займет Джордан Кларксон.

Напомним, что в составе «Даллас Старз» в следующей игре не выйдут их лидеры — Лука Дончич и Кристапс Порзингис.