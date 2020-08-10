Архангельск, 10 августа, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Архангельские власти готовятся к созданию нового муниципального округа — этим статусом планируют наделить Вилегодский район.

ITitov83 Административный центр Вилегодского района

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на территории района уже проведены все необходимые процедуры — публичные слушания и сессии депутатов поселенческого и районного уровня. Заключительным этапом реформы станет принятие соответствующего законопроекта областным собранием.

В правительстве отметили, что благодаря новому статусу территория Вилегодского района сможет воспользоваться дополнительными мерами поддержки, предусмотренными областными законами. Для округа будет разработан отдельный план мероприятий по социально-экономическому развитию конкретного муниципального округа с выделением финансовых средств из областного бюджета для софинансирования решения вопросов местного значения.

С созданием муниципального округа работы лишатся все главы поселений и председатели представительных органов власти. Им, как отметили в правительстве, выплатят компенсацию в размере шестимесячного денежного вознаграждения.

По мнению депутата областного собрания Леонида Таскаева, практика «укрупнения» муниципальных образований в муниципальные округа в первую очередь приведет к потере управляемости.

«О какой обратной связи с населением может идти речь, когда местная власть дистанцируется от народа? Чтобы попасть на прием к областному чиновнику, придется ехать в столицу Поморья. Чтобы донести свою проблему до местной власти, придется ехать в райцентр. Наглядный пример: Орлов (экс-губернатор Архангельской области) предпочитал использовать вертолет для перемещений по области, поэтому его не заботило состояние региональных и местных дорог. Итогом его правления стало отвратительнейшее их состояние. А теперь давайте подумаем, кого в администрации муниципальных округов будут волновать подъезды к каким-нибудь отдаленным населенным пунктам, в них входящим? Да у нас сейчас самая распространенная практика местных глав — асфальтировать улицы по их маршруту дом-работа. О каком развитии может идти речь, если даже сейчас женщины со всей области вынуждены ехать в областной центр — рожать», — заявил он.

Напомним, первый муниципальный округ Архангельской области, — Каргопольский — был создан 29 мая 2020 года.

Законопроект о создании Вилегодского муниципального округа планируют рассмотреть на очередной сессии областного собрания депутатов 23 сентября 2020 года в первом и втором чтениях.