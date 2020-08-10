Бейрут, 10 августа, 2020, 22:17 — ИА Регнум. О том, что ливанский президент Мишель Аун принял отставку правительства, возглавляемого премьер-министром Хасаном Диабом, сообщили 10 августа в пресс-службе главы государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

Получив письменное обращение, в котором Диаб попросил отправить его и его министров в отставку на фоне возникшего после взрыва 4 августа 2020 г. кризиса, Аун поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Читайте также:В центре Бейрута возобновились протесты

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Диаб заявил о своей отставке и об уходе в отставку всех министров. Уходя, Диаб сказал, что ни он, ни его министры во время своей работы не стремились обогатиться или реализовать личные амбиции.

Он добавил, что его правительство стремилось принести пользу стране, но находящиеся на протяжении 30 лет у власти люди «развернули травлю правительства и настроили против него народ».