Красногорск, 10 августа, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Застройщики Подмосковья восстановили объемы работ и вышли на мощности, которые были заложены до введения режима самоизоляции. Об этом 10 августа сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Стройка

По мнению министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, существенную роль в поддержании застройщиков сыграли меры поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях.

«На восстановление покупательского спроса очень повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%. Сегодня в Московской области уже выдано порядка 7,3 тысячи кредитов по данной программе на общую сумму более 25,7 миллиона рублей», — заявила Федотова.