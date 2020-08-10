Донецк, 10 августа, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Обстрел села Новоласпа (Тельмановский район, ДНР) осуществили ВСУ сегодня, 10 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Огонь из стрелкового оружия по территории Новоласпы был открыт в 20:20 мск из Старогнатовки.

Также в СЦКК отметили, что на позициях ВСУ в 18:50 мск наблюдалось возгорание травы в четырех километрах от населённого пункта Набережное (Новоазовский район, Украина).

Напомним, накануне, 9 августа, в ДНР сообщили о том, что ВСУ сбросили с дрона боеприпас в районе села Ленинское.