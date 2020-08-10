Москва, 10 августа, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Требования к учителям-наставникам должны быть жёсткими, а отбор на эти вакансии очень внимательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева.

Занятие

Комментируя заявления министра просвещения РФ Сергея Кравцова о внедрении с 2021 года в российских школах новых должностей и квалификационных категорий, в том числе «учитель-методист» и «учитель-наставник», эксперт указала, что это сыграет значимую роль в российской системе образования. Однако исполнять функции наставников и заниматься воспитанием детей должны люди, которые прошли жёсткий предварительный отбор, полагает Медведева.

«Важно, чтобы это были люди, которые сами получили нормальное воспитание. Это должен быть человек, который умеет разделять что-то устаревшее, что нужно обновлять, и нечто «вечное ценное», что не может устареть, что не должно меняться: честь, доблесть, благородство, патриотизм, милосердие. Если наставник будет понимать, что это — вечные ценности, и будет уметь отделять вечные ценности от преходящих, то слава Богу, что такой человек появится. Но мне кажется, что на такую должность должен быть очень серьезный отбор людей», — сказала Медведева.