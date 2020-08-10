Белград, 10 августа, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Из-за поставок российского вооружения для армии Сербии власти этой балканской страны уже длительное время терпят давление Запада. Такое мнение ИА REGNUM высказал глава Евразийского форума безопасности, генерал в отставке Митар Ковач.

George Chernilevsky ЗРС С-300

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Сербия станет первой страной, которая купит китайскую систему ПВО FK-3, которая может одновременно поражать шесть целей 12 ракетами.

По словам эксперта, давление на сербское руководство только усилилось после того, как Белград обзавелся модернизированными истребителями МиГ-29 и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) Панцирь-С. Ковач напомнил, что некоторые официальные лица влиятельных стран Запада даже пригрозили Сербии санкциями.

«Лично мне кажется, что сербские власти тогда уступили под давлением и приняли решение купить китайскую систему ПВО FK-3 вместо российской С-300 или С-400. Это было плохое решение по нескольким причинам. В первую очередь, речь идет о ракетной системе с более слабыми характеристиками. Затем надо учитывать такие моменты как логистика, обучение военных, которые будут управлять системой, командование… В сравнении с русскими системами китайская FK-3 менее эффективна, и ее сложнее увязать в единую систему ПВО», — считает Митар Ковач.

Эксперт полагает, что с подобными проблемами армия Сербии уже столкнулась при покупке французской ракетной системы «Мистраль», которая на самом деле и не была ей нужна.

«Это было скорее политическое, а не военное решение, и поэтому такая проблема и возникла. Теперь обсуждается закупка 20 американских легких бомбардировщиков Т-7, что тоже является политическим расчетом и никак не связано с потребностями армии. Хорошо было бы, если бы в Сербии при закупках вооружения и военного оборудования больше уважали слово и потребности армии», — подытожил Митар Ковач.