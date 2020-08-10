Екатеринбург, 10 августа, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Московское «Динамо» набрало победные три очка в матче с екатеринбургским «Уралом» в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и завершилось победой гостей с сухим счетом — 2:0.

Steven Depolo Гол

В составе «милиционеров» по голу отличились африканские нападающие Клинтон Н'Джие, камерунец забил второй мяч в составе «Динамо», и нигериец Игбун. В обоих случаях голевую передачу отдал 21-летний польский хавбек Себастьян Шиманский.

«Динамовцы» поднялись на третью строчку чемпионата, сравнявшись по статистическим показателям с ЦСКА. «Урал» оказался на 14-й строчке.