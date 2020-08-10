Президент Афганистана освободил «особо опасных» талибов*
* талибов — запрещённая в России организация
Кабул, 10 августа, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани освободил 400 «особо опасных» заключенных боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 10 августа сообщает агентство Reuters.
U.S. Department of Defence
В Афганистане
Источник агентства в афганском правительстве сообщил, что соответствующий указ уже подписан президентом. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвигали освобождение боевиков как главное условие мирных переговоров.
Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявило, что будет готово начать мирные переговоры в течение недели после освобождения всех боевиков.
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